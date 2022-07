Eén jaar na moordaanslag op Peter R. de Vries blikt advocaat Schouten terug

BREDA - Het is vandaag alweer een jaar geleden dat misdaadverslaggever én vertrouwenspersoon van Nabil B., Peter R. de Vries, neergeschoten werd in Amsterdam. Een paar dagen later overleed hij. Dat maakte landelijk veel los, zo ook in Breda. De Bredase advocaat én boezemvriend van De Vries blikt een jaar na dato terug op de aanslag.

Op 6 juli 2021 werd misdaadverslaggever Peter. R de Vries na een uitzending bij RTL Boulevard van achteren neergeschoten op de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. Negen dagen later, op 15 juli, overleed hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Vermoedelijk komt deze aanslag vanuit de hoek van topcrimineel Ridouan Taghi. In het proces tegen onder andere Taghi (Marengo), was Peter R. de Vries de vertrouwenspersoon van de kroongetuige.



Tegen de vermeende uitvoerders van de moord werden vorige maand levenslange gevangenisstraffen geëist. De vermoedelijke schutter Delano G. en chauffeur en ‘spotter’ Kamil E. horen op 14 juli de uitspraak in die strafzaak.

Peter Schouten

De moord op Peter R. de Vries heeft ook in Breda veel teweeggebracht. Zo werd de woning van de Bredase advocaat Peter Schouten na de aanslag bewaakt. Ook moest Schouten in veiligheid worden gebracht. Schouten is, samen met Onno de Jong, advocaat van kroongetuige Nabil B.. Ook waren Schouten en De Vries al tientallen jaren boezemvrienden.

Eén jaar na de moordaanslag blikt Peter Schouten bij EenVandaag terug op het afgelopen jaar. Peter R. de Vries en Peter Schouten leerden elkaar zo’n dertig jaar geleden kennen. Sindsdien hebben de twee een hechte vriendschap. In het drugsproces tegen Ridouan Taghi werkten de twee nauw samen als advocaat en vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B.

Tot afgelopen februari heeft Schouten het moeite gehad met het controleren van zijn emoties. “Dat vond ik als advocaat nogal vervelend, want daardoor kon ik heel snel geraakt worden midden in een pleidooi bijvoorbeeld. Dan kreeg ik letterlijk tranen in mijn ogen. Dat vond ik wel onhandig”, aldus de Bredase advocaat in EenVandaag.

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt gaan de twee daders van de aanslag op Peter R. de Vries levenslang de gevangenis in. “Ik vind dat lastig”, geeft Schouten toe. “Ik zou niet per se ‘blij’ zijn als dat zo is. Ik heb in het verleden heel veel gesprekken met Peter gehad over straf en boeten. Peter was van mening dat bijvoorbeeld de doodstraf of hele zware gevangenisstraf niet voorkomen dat mensen misdrijven plegen. Hij zei altijd: ‘mensen die geen respect hebben voor andermans leven, hebben ook geen respect voor hun eigen leven’. Een lange straf gaat dat niet beïnvloeden.”