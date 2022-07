Opmerkelijk: brandweer rukt uit voor rode neusbeer in boom aan Wolfslaardreef

BREDA - De brandweer is vandaag uitgerukt voor een wel heel bijzondere melding. Aan de Wolfslaardreef in Breda bleek een rode neusbeer vast te zitten in een boom. Het is de brandweer nog niet gelukt het beestje te vangen; er is een vangkooi geplaatst.

Voorbijgangers keken gisterenavond raar op toen zij een rode neusbeer zagen zitten in een boom aan de Wolfslaardreef in Breda. Omdat het beestje vast leek te zitten, schakelden zij de dierenambulance in. Omdat het medewerkers van de dierenambulance niet lukte om het beestje te vangen, werd vanochtend de brandweer ingeschakeld.

Brandweermannen hebben met de hoogwerker een aantal pogingen gedaan om het dier te vangen, maar ook hen lukte het niet. Daarom hebben zij een vangkooi achtergelaten in de boom. Op deze manier hopen zij dat het dier gevangen wordt, zodat brandweermannen het later naar beneden kunnen halen.

Het is niet bekend hoe de rode neusbeer in de boom terecht is gekomen.

Rode neusbeer

De rode neusbeer, ook wel honingbeer genoemd, komt in het wild voor in Zuid-Amerika. Het beest lijkt op een wasbeer met een lange, spitse snuit. De vacht is rood-, grijs- of geelbruin. Rode neusberen trekken in groepen van tien tot twintig individuen door het oerwoud. Gezien de mogelijke impact van de soort op broedvogels, amfibieën en ongewervelden, staat de soort sinds 2016 op de lijst van invasieve exoten die zorgwekkend zijn voor de Europese Unie. Dit betekent dat de deze soort niet langer in de Europese Unie mag worden ingevoerd, gehouden, vervoerd, gecommercialiseerd, gekweekt, gebruikt, uitgewisseld of vrijgelaten in de natuur.