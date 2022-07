Flinke toename in woningaanbod West-Brabant geeft koper meer keuze

BREDA - Het aanbod op de Nederlandse woningmarkt groeit. Dit zorgt voor meer keuze voor de koper. In Regio West-Noord-Brabant is het aanbod in het tweede kwartaal van 2022 gestegen naar 874. Dat is 45 procent hoger dan een eerder kwartaal in deze regio. De woningen zijn echter niet in prijs aan het dalen. De stijging in huizenprijzen vlakt af, maar blijft licht stijgen ten opzichte van vorig jaar.

In het tweede kwartaal werden er 1.193 woningen verkocht in Regio West-Noord-Brabant, dit is 22 procent meer dan het vorige kwartaal. Makelaar Geraldine Schouten van Hendriks Makelaardij licht toe: “We zien dat het aanbod groeit. Dit zorgt ervoor dat de woningzoeker meer keuze heeft dan voorheen. Vorig kwartaal kon de koper nog kiezen uit 1,8 woningen, dat is nu gestegen naar 2,2 woningen.”

Stijging huizenprijzen vlakt af

In Nederland werd in het tweede kwartaal van 2022 gemiddeld 448.000 euro betaald voor een woning. Landelijk zijn de prijzen ten opzichte van vorig kwartaal licht gestegen met 3,5 procent. Makelaar Geraldine Schouten ziet ook dat de stijging van huizenprijzen in Breda is afgevlakt: “Waar vorig kwartaal nog gemiddeld 6,2 procent verschil zat tussen de vraagprijs van een woning en de uiteindelijke transactieprijs, is dit nu 4,9 procent boven de vraagprijs”.

Ontwikkelingen op woningmarkt

Het aanbod van te koop staande woningen in Nederland stijgt. In het tweede kwartaal zijn ongeveer 35.940 woningen verkocht. Dat is circa 1 procent minder ten opzichte van een jaar eerder. Het aanbod is, ten opzichte van het vorige kwartaal, enorm gestegen met 54 procent. De krapte op de woningmarkt neemt af, maar een tekort aan woningen in Nederland blijft. Door dit tekort aan woningen zijn huizen snel verkocht.

In Breda staat een woning gemiddeld 22 dagen te koop voordat deze verkocht is.