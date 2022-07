NAC Museum komt met boek over bekerwinst van 1973: ‘Nog op zoek naar bijzondere verhalen’

BREDA - Het NAC Museum is op zoek naar mooie verhalen of anekdotes met betrekking tot de bekerwinst van 1973. Het museum is namelijk in navolging op het boek Dagboek van de Kampioen, begonnen met de eerste stappen voor een nieuw boek: Dagboek van de Bekerwinnaar.

Volgend jaar is het 50 jaar geleden dat NAC zichzelf kroonde tot bekerwinnaar. Op 31 mei 1973 won NAC van N.E.C. met 2-0. Het NAC Museum is daarom op zoek naar bijzondere verhalen van supporters uit die tijd. Heb jij een mooi verhaal of anekdote? Dan kun je deze via social media of via info@nacmuseum.nl opsturen.

Ook is het NAC Museum op zoek naar originele foto’s van het seizoen 1972-1973. Dan komt het NAC Museum graag met je in contact. “Uiteraard zijn ook andere relikwieën van harte welkom”, aldus het NAC Museum.

Dagboek van een Kampioen

In 2021 bracht het NAC Museum nog een boek uit over het voetbalseizoen waarin NAC Breda voor het eerst kampioen werd; 1920-1921. Vrijwilligers van Stichting NAC Museum bundelden hun krachten en brachten het boek, genaamd Dagboek van een Kampioen, uit. In dit boek wordt de lezer meegenomen in een jaar van de voetbalclub. “Beleef mee hoe NAC zich vanaf de voorbereiding in juli 1920 onstuitbaar naar de Zuidelijke titel werkte. Na de nodige vijven en zessen pakte de club ook de landstitel, om in juli 1921 uiteindelijk uitgebreid feest te vieren. In het boek is ook veel achtergrondinformatie te lezen uit die periode. Alle eerste-elftalspelers van dat seizoen worden besproken, stadion ‘t Ploegske, het kampioensvaandel, de gouden zakhorloges die de spelers aangeboden kregen en nog veel meer”, liet het NAC museum weten. ‘Dagboek van de kampioen’ bestaat uit 160 pagina’s met tientallen unieke foto’s en illustraties uit het seizoen 1920-1921.