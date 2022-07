Breda start campagne om fietsongelukken bij jonge kinderen tegen te gaan

BREDA - Bijna 35 procent van de fietsongevallen bij kinderen tot en met 11 jaar zijn spaakbeknellingen. Om zulke ongelukken bij kinderen tegen te gaan, lanceert de gemeente ‘Beschermd Achterop’. Tijdens actiedagen op Bredase basisscholen kunnen ouders van kinderen tot en met zes jaar hun fiets van spaakbeschermers laten voorzien. Wethouder Carla Kranenborg – van Eerd trapte op donderdagochtend 6 juli de actie Beschermd Achterop af.

“Hoe naar is het als je kind met zijn of haar voetje tussen de spaken komt! Ik spreek uit ervaring, want ook mijn zoontje is dit overkomen”, vertelt wethouder Carla Kranenborg - van Eerd. “Met deze actie besparen we veel ouder- en kinderleed. Dat is top. Maar de kracht zit ‘m wat mij betreft dat we hier écht met elkaar optrekken. Dankzij de jasbeschermers van Beschermd Achterop kunnen ouders, opa’s en oma’s veiliger op pad met hun (klein)kind op pad.”

Alle beetjes helpen

Een goedgekeurd kinderzitje is het veiligst op de fiets. Maar vaak gaan kinderen ‘even snel’ achterop of ze zijn te oud voor een zitje. Jasbeschermers leveren dan een veilige bijdrage om ongevallen te voorkomen. “Ik ben blij dat we Beschermd Achterop als eerste bij de Helder Camara school kunnen uitvoeren”, aldus schooldirecteur Marike van Bijsterveldt. “Daarbij zijn we met de school en verkeerscommissie ook aan het kijken hoe het veiliger kan rondom de school. Maar we kunnen het niet alleen en hebben elkaar daar zeker bij nodig. Alle kleine beetjes helpen om tot een veiligere omgeving en gedrag te komen.”

Actiedagen

Tijdens de actiedagen staat het team klaar met een fietsenmaker om tijdens de breng- en haaltijden fietsen te voorzien van jasbeschermers. Beschermd Achterop organiseert altijd meerdere actiedagen per school, zodat zoveel mogelijk ouders, maar ook opa’s en oma’s de juiste jasbeschermers krijgen. Beschermd Achterop start bij Helder Camara als pilot.



Andere Bredase scholen kunnen hun interesse kenbaar maken bij de gemeente via 14 076, zodat Beschermd Achterop na de zomervakantie ook bij hen langskomt.