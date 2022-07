Hond overleden door blauwalg na zwemmen in Bredase bosvijver

BREDA - Een hond is vorig weekend na het zwemmen in een Bredase bosvijver overleden aan de gevolgen van blauwalg. Het gaat om de bosvijver nabij Jeka. De gemeente gaat actief controleren of er in nog meer wateren rondom het terrein blauwalg voor komt.

Vorig weekend is een hond overleden aan de gevolgen van blauwalg. Dat gebeurde nadat het dier had gezwommen in de bosvijver die te bereiken is via het wandelpad rondom Jeka. Het terrein is privégebied, maar wordt door veel wandelaars gebruikt om de hond uit te laten. “Ze was binnen een uur in shock en is een paar uur later overleden”, laat het baasje van de hond op Facebook weten.

Bij de gemeente Breda is een melding gedaan van het incident. “De gemeente gaat actief rondkijken bij het JEKA-terrein in welke wateren wellicht nog meer blauwalg te vinden is”, laat een woordvoerder weten. De gemeente waarschuwt wel dat zij enkel controles uitvoeren en borden plaatsen bij wateren op gemeentegrond. “Iedere grondeigenaar is zelf verantwoordelijk voor de communicatie omtrent blauwalg. De gemeente plaatst alleen borden bij de gemeentelijke wateren.”