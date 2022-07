Persoon overleden bij zwaar ongeval tussen personenauto en Arriva-bus richting Breda

BREDA/ OOSTERHOUT - Er heeft vanochtend een zwaar ongeval plaatsgevonden tussen een bus van Arriva en een personenauto. Daarbij kwam één persoon om het leven.

Het ongeval gebeurde op de Kreeksluisweg in Oosterhout. Daar raakten een lijnbus en een personenauto betrokken bij een botsing. Hoe dat kon gebeuren, is niet bekend. De betrokken bus is de Arriva-bus van lijn 326. Die lijn rijdt vanaf Geertruidenberg via Oosterhout naar Breda.

Bij het ongeval kwam één persoon om het leven, bevestigt de politie. De identiteit van deze man is nog niet bevestigd. Verkeersspecialisten zijn een onderzoek gestart. DE rijsbaan blijft langdurig afgesloten.