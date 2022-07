Bredase stadsoase keert niet terug, maar verkast naar Mallorca

BREDA - Insight Beach, de voormalig pop-up stadsoase in Breda, strijkt vanaf deze zomer neer op het Spaanse eiland Mallorca. In Palmanova, een kustplaats net onder de hoofdstad Palma de Mallorca, vestigt Insight Beach zich nu permanent met het Nederlandse concept.

Na twee succesvolle edities in Eindhoven en Breda is het voor de organisatoren nu tijd om hun internationale dromen na te jagen. Het Spaanse eiland met een Mediterraan klimaat, zongarantie en wat zeer geliefd is onder vakantiegangers bleek hiervoor al snel de perfecte bestemming. Sinds 8 juli is de hotspot op het Spaanse eiland geopend.

Jeroen van Schie en Robert Pietersen, oprichters van Insight Beach, slaan voor de opening de handen ineen met een derde compagnon. De Britse Aimee Euesden woont al 25 jaar op Mallorca en kent dus alle ins en outs van het eiland. De drie ondernemers willen van Insight Beach dé place to be op het vakantie eiland maken. De verhuizing naar Mallorca is voor het team een nieuwe stap en een groot avontuur. “Wij hebben het concept van Insight Beach in tijden van Corona verzonnen en een leuke doelgroep weten te raken in de afgelopen twee jaar. Nu gaan we dit internationaal waarmaken met deze derde en tevens permanente editie. Het is een heel mooi avontuur om dit op Mallorca neer te zetten en we hebben er alle vertrouwen in dat dit gaat slagen. Want, anders dan in Nederland schijnt hier wel altijd de zon!” aldus Jeroen van Schie en Robert Pietersen.