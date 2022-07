Eindelijk een echt diploma voor de leerlingen in het praktijkonderwijs in Breda

BREDA - Voor de eerste keer heeft Curio de leerlingen van het Praktijkonderwijs een officieel diploma kunnen overhandigen. Een mijlpaal, noemt de onderwijsinstelling het. Het was mogelijk dankzij een wetswijziging, waardoor de diploma’s van het Praktijkonderwijs officieel erkend worden door de OCW.

Wanneer een leerling klaar was met het praktijkonderwijs, zorgde Curio natuurlijk altijd voor een feestelijke uitreiking. Maar leerlingen kregen dan een certificaat, en géén diploma dat was erkend door de OCW. Dat was wettelijk namelijk niet mogelijk. Maar daar is nu verandering in gekomen. En daardoor kon Curio voor de eerste keer een diploma-uitreiking organiseren voor het Praktijkonderwijs. “Wij vinden dat meer dan terecht voor deze leerlingen. Al jaren zijn collega’s bezig geweest om dit voor elkaar te krijgen.”

Curio pakte voor de uitreiking groots uit. Er werd een festivalsfeer gecreëerd met foodtrucks, en de landelijke mbo-ambassadeur Clemens van den Broek was aanwezig om de leerlingen te feliciteren.