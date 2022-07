Nieuwe rooftopbar opent de deuren in Breda: ‘Het uitzicht is echt spectaculair’

BREDA - Aan de Markendaalseweg opent vrijdag 8 juli een rooftopbar. Jan Jongeneel is de eigenaar van rooftopbar ‘The Office’. De zaak is gevestigd in het voormalige pand van het kadaster. “Het uitzicht is echt spectaculair.”

Vanaf komende vrijdag heeft Breda een heuse rooftopbar. Die dag opent Jan Jongeneel zijn zaak ‘the office’. “Er zijn wel zaken met een dakterras, maar wij zijn de eerste Bredase horecazaak met een echte rooftopbar’, vertelt Jan trots. “Het uitzicht is echt waanzinnig, want we zitten echt helemaal vrij. Er is geen hoge bebouwing om ons heen. Aan de ene kant kijk je uit naar het voormalig belastingkantoor, en zie je de kerk van Princenhage. Helemaal in de verte kun je zelfs de windmolens bij Hazeldonk zien. Aan de andere kant kijk je recht op de Grote Kerk.”

De nieuwe horecazaak is gevestigd aan de Markendaalseweg, in het voormalige pand van het kadaster. “Dat is een tijdelijke locatie, want het pand zal op een gegeven moment gesloopt gaan worden. Maar ik vind het juist mooi om zo’n pand dat deels leeg staat een nieuwe bestemming te geven”, vertelt Jan enthousiast. “De focus ligt bij onze zaak echt op het eten, het is geen feestcafé. Onze insteek is dat we eerlijk eten serveren. Daarmee bedoelen we dat de helft van onze menukaart uit vega- en vegangerechten bestaat. De andere helft bestaat uit vleesgerechten, waarbij we enkel eerlijk vlees gebruiken.” De nieuwe zaak is dus ideaal voor vriendengroepen waarvan een deel graag vegetarisch of vegan eet, en een deel wel graag vlees eet.

Dat de zaak gevestigd is in een oud kantoorpand, is voor Jan een uitdaging. Je ziet immers niet meteen dat er een horecazaak op bovenste verdieping zit. “We zullen een beetje een hidden treasure zijn, mensen moeten ons echt even ontdekken. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat gaat gebeuren.” Ook zijn voor de deur net de werkzaamheden gestart aan de aanleg van de Nieuwe Mark, waardoor de straat het komende jaar is afgesloten voor autoverkeer. “Maar dat is juist wel lekker rustig, haha!”

The Office opent vrijdag om 17.00 uur officieel de deuren, en zal iedere donderdag tot en met maandag geopend zijn van 11.00 uur tot 23.00 uur. Naast lunch en diner, kun je er onder andere ook terecht om te flexwerken.