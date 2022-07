Een lid van imkervereniging Ulvenhout-Galder geeft uitleg over honingbijen

Open Imkerijdagen in Ulvenhout en Teteringen: ‘Leer meer over de wondere bijenwereld’

ULVENHOUT / TETERINGEN - Dit weekend zijn de Open Imkerijdagen. Zowel in Teteringen als in Ulvenhout openen de imkerverenigingen de deuren.

Op zaterdag 9 en zondag 10 juli zijn de open imkerijdagen van het bijenhoudersgilde St. Ambrosius Teteringen en imkerijvereniging Ulvenhout-Galder. “Wie geïnteresseerd is in de wondere bijenwereled of zijn (klein)kinderen hier kennis mee wil laten maken, moet de Imkerijdagen niet overslaan”, laat St. Ambrosius weten. Leden van het gilde zijn op deze dagen op de volgende locaties actief:

Zaterdag 9 juli van 10.00-16.00 uur Locatie: parkeerterrein van de Jumbo te Teteringen (Scheperij).

Zondag 10 juli van 12.00-16.00u. Locatie: bijenhal De Oprins nabij de Galgenstraat 14 te Teteringen.

Uiteraard geven de aanwezige imkers alle gewenste uitleg.

Ulvenhout

Op zondag 10 juli houdt imkervereniging Ulvenhout-Galder open dag. Van 10.00 tot 16.00 uur staan de poorten van bijenstal ‘De Speuldop’ wijd open voor iedereen die geïnteresseerd is in de natuur, insecten en wilde bijen en honingbijen in het bijzonder.

“Op onze bijenstand kan er veilig in verschillende soorten ‘bijenwoningen’ gekeken worden. Leden van de vereniging geven uitleg over de wereld van de honingbijenkoningin met haar gevolg van tienduizenden werksters en darren. Ook verschillende soorten wilde bijen, waarvan de meeste juist alleen leven, zijn te zien op de open dag.”

Daarnaast demonstreren enkele leden hoe je een ouderwetse bijenkorf vlecht. Er is een kraampje met koffie en thee, en er zijn allerlei bijenproducten te koop, zoals honing, bijenwasdoek, kaarsen en bloemenzaad.

100-jarig bestaan

Imkervereniging Ulvenhout-Galder vierde in 2021 haar 100-jarig bestaan. De leden delen hun liefde voor de natuur, (wilde) bijen en het oude ambacht van imkeren graag met een groter publiek. Er zijn regelmatig educatieve activiteiten met scholen, lezingen en open dagen. Bijenstal De Speuldop bevindt zich op de Annevillelaan in Ulvenhout, schuin tegenover nummer 156, komend vanuit Ulvenhout, links voor het viaduct.