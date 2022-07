Onderzoek Landelijk Fietsplatform: ‘Brabant behoort tot beste fietsprovincies van Nederland’

BREDA - Brabant hoort tot de topfietsregio’s van Nederland. Dat blijkt uit de recent gepresenteerde Kwaliteitsmonitor 2022 van het Landelijk Fietsplatform. Met een beoordeling van 4,5 sterren staat Brabant opnieuw in de bovenste regionen. Uit onderzoek door de Breda University of Applied Sciences (BUas) bleek in 2021 al dat Brabant goed en bovengemiddeld scoort op het aantal fietstochten, de duur van een tocht en de bestedingen onderweg.

Brabant behoort tot de topfietsregio’s van Nederland. Dat blijkt uit de recent gepresenteerde Kwaliteitsmonitor 2022 van het Landelijk Fietsplatform.

Met de Kwaliteitsmonitor doet de onafhankelijke stichting Landelijk Fietsplatform onderzoek naar de kwaliteit van het fietsnetwerk per provincie. Het onderzoek moet regio’s prikkelen om het recreatieve fietsen in Nederland naar een hoger kwaliteitsniveau te tillen en zo fietsstimulering te realiseren. Volgens de kwaliteitsmonitor is dat in Brabant gelukt.





Topklasse

Met een gemiddelde van 4,5 sterren mag Brabant zich tot de topklasse van fietsregio’s in Nederland rekenen, stelt het Landelijk Fietsplatform. Brabant excelleert in het nieuwe onderdeel Organisatie en Beleid: hierop is de hoogst mogelijke ranking van 5 sterren behaald.

Bovendien blijkt Brabant met 4,9 sterren koploper in de ontsluiting van het aanbod, oftewel de manier waarop zij routes aanbiedt aan consumenten en professionals. Ook scoort de kwaliteit van het routenetwerk bovengemiddeld hoog. Dit blijkt onder andere uit de beoordeling van recreatieve fietsers met een 8,3. Laatstgenoemde ligt hoger dan het landelijk gemiddelde.

De sterrenclassificatie bevestigt opnieuw dat Brabant een toonaangevende fietsprovincie is, die in staat is continuïteit en kwaliteit te bieden aan zowel de consument als aan haar samenwerkingspartners.

Onderzoek BUas

Uit onderzoek door de Breda University of Applied Sciences (BUas) bleek in 2021 al dat Brabant goed en bovengemiddeld scoort op het aantal fietstochten, de duur van een tocht en de bestedingen onderweg. Bovendien fietst meer dan de helft van de Brabanders in de vrije tijd. Hiermee heeft de provincie de hoogste participatiegraad in Nederland.

Blik op de toekomst

De komende jaren zet VisitBrabant Routebureau verder in op het hoog houden van de kwaliteit en waardering voor het Brabantse fietsnetwerk.

Een van de dingen die uit de kwaliteitsmonitor blijkt, is dat 24 procent van de recreatieve fietsers graag meer plekken wil om te pauzeren. “Dit gaan we realiseren met de verdere uitrol van het label Fietscafés,” vertelt manager van VisitBrabant, Fabio Tat.

Bekijk de samenvattende resultaten van de Kwaliteitsmonitor in deze overzichtstabel.