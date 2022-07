Na dagenlang zwerven door Breda is de rode neusbeer is gevangen

BREDA - De rode neusbeer die woensdagochtend werd gevonden in een boom aan de Wolfslaardreef is eindelijk gevangen. Donderdagavond kon het dier worden gevangen in een tuin aan de Ulvenhoutselaan.

Woensdagochtend rukte de brandweer uit voor een bijzondere melding: Aan de Wolfslaardreef zat een rode neusbeer in een boom. De beer komt alleen in Zuid-Amerika in het wild voor. Ondanks verwoede pogingen van de brandweer, kon het dier niet gevangen worden.

Donderdagavond kwam er een telefoontje binnen bij het dierenasiel. Bewoners van de Ulvenhoutselaan troffen de neusbeer aan in hun tuin. Het dier was wederom hoog in een boom geklommen, maar nadat de melder fruit in de tuin had weggelegd, kwam het hongerige dier toch weer naar beneden. “Na overleg met de centralist is er ook wat fruit in de schuur gelegd en lukte het zo om het diertje daar in te lokken”, laat het dierenasiel weten. “Vervolgens is onze Dierenambulance op locatie gekomen om het diertje te vangen en door te brengen naar VRC Zundert. Daar heeft het diertje nu een rustig verblijf gekregen waar deze bij kan komen van het hele avontuur. Uiteindelijk zal het diertje waarschijnlijk naar een dierentuin of opvang voor exotische dieren gaan.”