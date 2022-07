De realisatie van de eerste Blind Wall in Heusdenhout is begonnen

BREDA - In opdracht van Blind Walls Gallery startte kunstenaar Joram Roukes op vrijdag 8 juli met een nieuwe muurschildering in de wijk Heusdenhout. Voor het eerst krijgen bewoners de kans om tijdens de uitvoering van een schildering, invloed te hebben op het ontwerp. Blind Walls Gallery is op zoek naar persoonlijke verhalen, anekdotes of belangrijke gebeurtenissen om in het ontwerp op te nemen.



De plek waar de schildering gerealiseerd zal worden: de noordgevel van Residentie Bergschot in Heusenhout. De schildering is de hoogste ‘Blind Wall’ tot nu toe: 38 meter hoog, en tevens de eerste in deze wijk. “De schildering is een letterlijk en figuurlijk hoogtepunt. Het wordt de hoogste schildering in onze collectie tot nu toe en kunstenaar Joram Roukes stond al lange tijd op ons verlanglijstje. Ook voor hem is dit een unieke kans om op dit formaat te werken”, aldus Dennis Elbers.



Zoals elke Blind Wall verwijst ook deze schildering naar de omgeving, in dit geval de wijk Heusdenhout. Het grootste deel van Joram’s ontwerp is klaar, maar er is nog beperkte ruimte om een aantal lokale verhalen te verwerken in de schildering. In het Stadsarchief is veel te vinden over de historie van het gebied, maar de recente geschiedenis van de vijftig jaar jonge wijk is hier onderbelicht. Blind Walls Gallery weet uit ervaring dat omwonenden ook een waardevolle bron van verhalen kunnen zijn. Daarom krijgen buurtbewoners de kans om leuke anekdotes, typerende foto’s, persoonlijke verhalen of belangrijke gebeurtenissen te delen. Joram zal enkele hiervan verwerken in het kunstwerk. Suggesties kunnen tot en met 15 juli gemaild worden naar heusdenhout@blindwalls.gallery.



De schildering komt tot stand in samenwerking met gemeente Breda en woningcorporatie Laurentius. Er staat groot onderhoud gepland voor de gevels van de zeven flats, welke allemaal opnieuw gestuct en geverfd worden. Zo’n mooie nieuwe ondergrond is de uitgelezen kans om van een van de gevels een groots kunstwerk te laten maken.



Joram start op vrijdag 8 juli met de voorbereiding van de schildering. De uitvoering duurt in totaal ongeveer 3 weken. De schildering wordt naar alle waarschijnlijkheid op 24 juli officieel onthuld.