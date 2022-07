Met TikTok en Whatsapp strijden Avans-studenten met veel succes tegen eenzaamheid

BREDA - Het was achteraf vrij simpel. Je maakt een filmpje van jezelf – hi, ik ben een student in Breda en ik ken niemand. Zullen we een groepsapp beginnen met leuke mensen? – je plaatst het op TikTok en voilà, het gaat viral. Het idee kwam van Emma Baarse, student Mens en Techniek aan de Avans Hogeschool: “We zochten een oplossing tegen eenzaamheid onder studenten in Breda, met TikTok en de Watsapp groep wilden we kijken of we studenten die elkaar niet kennen op een makkelijke manier konden connecten.”

Dat is goed gelukt. Binnen twee dagen waren de filmpjes van Emma Baarse en haar student-collega Nikita Hertog 20.000 keer bekeken en stroomden de reacties binnen van jongeren die zich erin herkenden. ‘Yes, ik zit ook op kamers in Breda en zou graag vrienden maken,’ ‘Ik vind het mega spannend, allemaal nieuwe mensen,’ en ‘Ik wil erin! Ik woon nog niet zo lang in Breda,’ waren enkele van de vele reacties.

Vanaf het TikTok account werden alle Bredase jongeren uitgenodigd in een WhatsApp groep waar iedereen kennis met elkaar kon maken. Binnen een week draaiden er twee WhatsApp groepen met tientallen jongeren en werd er onderling met elkaar afgesproken om een drankje in het park te drinken, te meeten op het station, of op een festival.

Uitdagingen

De vier studenten Mens en Techniek, naast Baarse en Hertog, Dirk Kronenburg en Fauve Maas, kregen de opdracht van het UrbanLivingLab Breda dat de uitdagingen van de stad beetpakt en op zoek gaat naar oplossingen. Het onderwerp eenzaamheid onder studenten kwam vorig jaar op de agenda te staan, toen student communicatie Imke Vaes bij het UrbanLivingLab Breda een podcast serie maakte over de huidige problemen van studenten. Naast de wooncrisis en geldzorgen was eenzaamheid een van de drie afleveringen. Op het onderwerp rustte toen nog een stevig taboe. Vaes had veel moeite om iemand te vinden die er openlijk over durfde te praten, maar kreeg via Watsapp veel reacties van mensen die ook kampten met eenzaamheidsgevoelens. Dit jaar wilde het UrbanLivingLab een volgende stap maken en een preventieve oplossing zoeken tegen eenzaamheid onder jongeren.

Ook het groepje Mens en Techniek studenten herkende de gevoelens. De vier gingen studeren tijdens corona en nu, twee jaar later en vlak voor de zomervakantie, zien ze pas wie hun medestudenten zijn. “We zijn een kleine studie en normaal gesproken zou je na een paar maanden wel iedereen kennen, maar we zagen elkaar alleen maar online, en we werken in kleine projectgroepen,” zegt Maas. Baarse wist op een gegeven moment niet meer wat vriendschap nu eigenlijk was. “Ik kende andere studenten alleen maar online. We spraken elkaar vaak, maar of ik hun nou mijn vrienden kon noemen? Ik wist het niet meer.”

Het onderzoek, de podcastserie en de eigen ervaringen leidden ertoe om in ieder geval iets te bedenken wat eenzaamheid zou voorkomen. En zo kwamen de vier op het maken van TikTok filmpjes waarin ze aangaven ‘alweer niks te doen te hebben’ en ‘zin te hebben om met anderen af te spreken.’

En nu? De vier gaan vakantie vieren en zullen het stokje overdragen aan de volgende groep studenten. Ondertussen houden ze de actieve Whatsapp groepen bij als moderator en ook draait er een Snapchat waarin 39 jongeren elkaar op de hoogte houden van wat ze aan het doen zijn. Daar stromen de berichten nog steeds binnen. “Wie gaat er nog het centrum in? Ik zoek nog mensen om een drankje te doen.”

Corona heeft het eenzaamheid op de kaart gezet; juist studenten hebben het zwaar gehad tijdens de epidemie. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat in de tweede helft van 2020 bijna de helft van de jongeren tussen 18 en 25 jaar zich tijdens de coronacrisis vaker eenzaam voelde dan ervoor, en ongeveer een op de drie voelde zich vaker somber. Dat is veel meer dan een jaar ervoor; in 2019 ervoer 23 procent van de jongvolwassenen enigszins een gevoel van eenzaamheid en een tiende was in dat jaar sterk eenzaam.