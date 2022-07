Eindelijk weer Parkies in het Valkenberg: ‘Ontzettend blij om terug te zijn’

BREDA - Dinsdagavond is het zo ver. Dan strijkt Brand Parkies neer in het Valkenberg. Vanwege de coronamaatregelen gingen de openluchtconcerten vorig jaar niet door. Organisator Bas Witlox is dan ook blij dat Parkies dit jaar weer ‘gewoon’ mensen samen kan brengen in het park onder het genot van livemuziek. “We zijn ontzettend blij dat we weer terug zijn.”

De nieuwe naam van Brand Parkies is voor veel Bredanaars misschien nog even wennen, maar het evenement zelf zal dinsdagavond als vanouds zijn. Dan vindt de eerste avond van Brand Parkies plaats in het Valkenberg. Vanaf dan zal het evenement weer iedere dinsdagavond neerstrijken in Breda, en op die manier zorgen voor een zomer vol muziek.

“Mensen in een groene omgeving op laagdrempelige wijze laten samenkomen en genieten van muziek. Dat is onze missie”, vertelt Witlox trots. Vorig jaar probeerde Parkies nog om het evenement met coronarestricties door te laten gaan. Bezoekers zouden dan tickets moeten kopen. Maar op het laatste moment werd een streep door de vergunning gezet. “Dat was heel zuur, maar inmiddels hebben we die bladzijde omgeslagen. We zijn super blij dat we weer Parkies kunnen organiseren zoals we dat willen: Laagdrempelig en voor iedere Bredanaar. En dus zónder tickets!”

Line-up

De eerste artiest die op Brand Parkies staat is Straatwaarde. “Dat is een party-coverband. Zij spelen nummers die populair zijn en die veel mensen kennen. Daardoor zijn ze tof voor een heel breed publiek”, legt Witlox uit. De weken erna volgen A Band Called Friday, Handsome Poets, Radio Negra en Dragonfruit. “Ik ben heel trots op de artiesten die we hebben vastgelegd. Het zijn heel verschillende genres, en daarmee heeft iedere avond van Parkies echt zijn eigen stijl. Op die manier willen we een heel breed publiek trekken.”

T-huis

Veel zal morgenavond als vanouds zijn in het Valkenberg. Maar wat onder andere nieuw is, is de samenwerking die Parkies is aangegaan met het T-huis. “Zij hebben in coronatijd de muziek in het park op dinsdagavond doorgezet met hun jamsessies. We hebben samen de ambitie om een mooie sfeer neer te zetten in het park, dus het voelt heel goed om met hen samen te werken. Het T-huis zal een extra horecapunt zijn, en we hebben ze ook echt betrokken bij de voorprogramma’s.”

Nieuw is ook dat je vooraf al consumpties kan reserveren, of een bierproeverij kan vastleggen. “In coronatijd hebben we een webshop gemaakt, en daar profiteren we nu van. Dankzij die shop kunnen we bezoekers nu aanbieden om vooraf al een fles koude wijn of een sixpack bier te kopen. Bezoekers hebben dan een voordelig tarief, en wij iets meer zekerheid. Dat is voor een gratis evenement zoals dat van ons erg belangrijk.” Ook kunnen bezoekers een picknicktafel reserveren voor een bierproeverij.

Parkgenoten

Liefhebbers die Parkies een warm hart toedragen, kunnen zich dit jaar aanmelden als parkgenoten, of als bondgenoten. Ze kunnen kiezen uit verschillende pakketten waarmee ze Parkies financieel steunen. “Parkies is een gratis evenement, maar wij moeten de rekeningen natuurlijk wel betalen. We willen er graag aan werken dat daar wat meer bewustwording rondom ontstaat. Een evenement als Parkies kan niet ‘zomaar’ bestaan. Een stukje steun zoals we dat nu doen via de Parkgenoten en Bondgenoten kunnen we goed gebruiken.”

Over Parkies

Iedere week strijkt Parkies neer in de stadsparken van Bergen op Zoom, Breda, Dordrecht en Roosendaal. De artiesten spelen dus vier avonden in vier verschillende steden, en iedere week is er een nieuwe artiest.