Weerbericht Breda: ‘Dit weekend fraai zomerweer’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 8 juli en de komende dagen.

Een hogedrukgebied ten zuidwesten van Ierland heeft een uitloper naar onze omgeving. Aan de noordoostflank van dit druksysteem dringen nog flardjes van zeer zwakke storingen tot Brabant door. Die brengen soms tijdelijk wat meer wolken.



Verwachting voor vrijdag 8 juli

Het is zonnig met wat stapelwolken en dunne hoge wolkenslierten. De wind waait zwak tot matig (2 of 3 Beaufort) uit het noordwesten of westen. Maxima rond 24 tot 25 graden.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag 9 juli 2022

De wind is iets gedraaid naar het noorden en 3 Beaufort, matig. Er zijn wolkenveldjes, maar gaandeweg gaat de zon overheersen. Het is met 23 graden een fractie minder warm.



Zondag 10 juli 2022

Opnieuw een wisseling van zon en (stapel)wolken. Verder aanhoudend droog en een zwakke wind uit noord of noordoost (1 of 2 Beaufort). Maxima van 23 tot 24 graden.



Maandag 11 juli 2022

Vaak zonnig en warm bij 25 tot 26 graden. Er staat een matige noordoostenwind van 3 Beaufort.



Zo was het weer donderdag 7 juli 2022

Maximumtemperatuur: 19,6 graden

Minimumtemperatuur: 15,0 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 8 juli 2022 om 14:00 uur