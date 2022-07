Met de fiets naar de stad? Dan kun je digitaal registreren in een mobiele fietsenstalling

BREDA - Bezoekers die dit weekend naar Breda Live gaan, kunnen hun fiets parkeren in een mobiele fietsenstalling naast het politiekantoor. Daar wordt gebruik gemaakt van het nieuwe digitale registratiesysteem dat sinds korte tijd gebruikt wordt. Zo zet Breda erop in om de dienstverlening rondom het parkeren van fietsen fors te verbeteren.

Fietsen op de stoep, omgevallen fietsen en fietsen vastgemaakt aan bomen of lantaarnpalen. Rondom evenementen in Breda ontstaat regelmatig chaos doordat fietsers hun fiets op plekken parkeren waar dat niet de bedoeling is. En dat wil de gemeente aanpakken. Eén van de manieren om de situatie te verbeteren, is de inzet van mobiele fietsenstallingen zoals dit weekend ook gebeurt bij Breda Live.

“In deze mobiele fietsenstalling kunnen 4000 fietsen staan”, vertelt wethouder Jeroen Bruijns. “We hebben als gemeente de taak om het parkeren voor onze inwoners goed te regelen. Zowel voor auto’s, als voor fietsers. Met deze mobiele fietsenstallingen bieden we service aan de inwoners. Zo voorkomen we chaotische situaties, én stimuleren we Bredanaars om de fiets te pakken naar de stad.”

Digitale registratie

Sinds twee maanden krijgen mensen die gebruik maken van een fietsenstalling in Breda geen papieren kaartje meer. In plaats daarvan krijgen ze eenmalig een sticker op hun fiets. Ze krijgen een hard plastic kaartje mee met een barcode om aan hun sleutelbos te maken. Die sticker en dat pasje worden gescand wanneer je een fietsenstalling betreedt of verlaat. “Daarmee maken we ook weer een stap in de dienstverlening, en willen we het gebruik van de fietsenstallingen stimuleren. Bovendien geeft het ons als gemeente een groot voordeel, we kunnen namelijk veel beter meten waar en wanneer mensen hun fiets stallen.”

Veel bezoekers van Breda Live hadden nog geen sticker en plastic pasje. Zij kregen die ter plaatse, en dat verliep soepel. “Het is mooi om te zien dat het heel gebruiksvriendelijk is, en dat het scannen goed werkt. Hiermee zetten we echt een mooie stap.”



De mobiele fietsenstalling