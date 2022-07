DJ Tiësto schenkt een deel van de opbrengst van zijn optreden op Breda Live aan het Jeugdfonds

BREDA - De in Breda geboren Tijs Verwest, beter bekend als DJ Tiësto, heeft gister in de Nieuwe Veste een cheque van 50 duizend euro overhandigt aan het Jeugdfonds Sport en Cultuur Breda. Dankzij deze donatie zullen 160 Bredase jongeren de kans krijgen hun talenten te ontplooien.

Tiësto is sinds 2017 ereburger van Breda. In het kader van zijn ereburgerschap wil hij graag iets terugdoen voor de stad waar hij is opgegroeid. Zo zet hij zich in voor goede doelen die van grote waarde zijn voor Breda. Het Jeugdfonds zet zich in voor kinderen tot 18 jaar die geen financiële middelen hebben om deel te nemen aan sport of culturele activiteiten. Dankzij Tiësto kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda nu ook zo’n 160 aanvragen van jongeren tussen de 18 en 21 jaar goedkeuren. Deze jongeren moeten nu vaak noodgedwongen stoppen, omdat er simpelweg geen geld is om door te gaan met hun passie en hobby. Deze donatie maakt het voor de jongeren mogelijk om hun contributie, lesgeld en materiaal te betalen.

“Hoewel ik tegenwoordig niet vaak meer in Breda ben, voelt het altijd als thuiskomen zodra ik de Grote Kerk zie”, laat Tiësto weten, “Breda heeft een bijzonder plekje in mijn hart. Ik groeide op aan de Laurierstraat in Tuinzigt en ontdekte hier mijn passie voor muziek. Ik ben blij dat ik op deze manier Bredase jongeren ondersteun om hun talent te ontwikkelen.” Als dank werd er in de Nieuwe Veste een feestelijke middag van gemaakt. Burgemeester Paul Depla was aanwezig als de gastheer en ook was er een optreden door kinderen van dansschool Ghislaine Dance Company. Pieter Buist, MMA-kampioen en ambassadeur van Jeugdfonds Sport en Cultuur, gaf met Combat Brothers een vechtsportdemonstratie.