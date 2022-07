Hulpdiensten op pad voor brand aan Tuinzigtlaan

De hulpdiensten in Breda waren gisteravond op pad voor een brand achter en flat aan de Tuinzigtlaan. Het bleek te gaan om een boompje en enkele struiken die in brand stonden. De brand zorgde voor heel veel rook die in de hele wijk te zien was.

De brandweer kwam vervolgens met spoed aan en had de brand binnen enkele seconden onder controle.