Weerbericht Breda: ‘Deze week zomerweer met zo’n 27 graden en zon’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 11 juli en de komende dagen.

De zomer zet door en komt meer en meer op gang. Maandag ligt een hogedruk cel met een kerndruk van 1026 hectoPascal boven de zuidelijke Noordzee. Dinsdag schuift ze op naar Duitsland waardoor de weg vrij komt voor nog wat warmere lucht.



Verwachting voor maandag 11 juli

De dag is begonnen met wolkenvelden vanaf de Noordzee. Boven Zeeland en België waren er om 9 uur vanochtend al opklaringen. Naar het middaguur toe gaan de wolken oplossen en het wordt het een zonnige middag en avond. Zomers warm met temperaturen tot rond de 25 graden. Er staat verder een zwak noordoostenwindje van 2 Beaufort.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag 12 juli 2022

Een mooie zonnige en warme dag ligt in het verschiet. De wind waait zwak uit het oosten (2 Beaufort) en de maxima komen rond de 27 graden uit.



Woensdag 13 juli 2022

Een klein kinkje zit er woensdag in de kabel. Een zwak koufrontje komt in de loop van de dag voorbij. De ochtend start zonnig, maar al vrij rap komen er wolkenvelden vanaf de Noordzee. Neerslag wordt niet verwacht. De wind trekt aan naar matig, 3 Beaufort, uit het zuidwesten, later draait ze weer naar noordwest. De temperatuur reageert hier op en valt iets terug naar 25 tot lokaal 26 graden.



Donderdag 14 juli 2022

De zon keert terug, maar de wind blijft vaak in de noord- tot noordoosthoek hangen waardoor het kwik stabiliseert op 26 graden.



Vrijdag 15 juli 2022

Ook vrijdag word het mooi met ongeveer 27 graden. Zonnig en droog. De noordoostenwind van 2 Beaufort voorkomt voorlopig dat het tropisch warm wordt.



Zo was het weer zondag 10 juli 2022

Maximumtemperatuur: 22,8 graden

Minimumtemperatuur: 14,2 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 11 juli 2022 om 10:00 uur