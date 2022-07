Breda stelt opnieuw 228.000 euro subsidie beschikbaar voor vergroening

BREDA - Breda verruimt de subsidiepot voor vergroening met totaal ruim 220.000 euro. Er is opnieuw 100.000 euro beschikbaar voor woningeigenaren, huurders, VVE’s en bedrijven. Daarnaast komt er 68.000 euro vrij waarmee scholen hun pleinen kunnen vergroenen. En nieuw is dat ook een groep bedrijven subsidie kan krijgen om een gezamenlijk groenvisie op te stellen voor hun bedrijventerrein. Hiervoor is 60.000 euro beschikbaar, waarmee twee projecten kunnen starten.

“Als ik door Breda loop, dan zie ik steeds meer geveltuintjes, perkjes en groen”, stelt Peter Bakker, wethouder groen en water. “Echt mooi hoe we samen Breda steeds meer Stad in een Park maken. En dat is belangrijk zodra je beseft dat rijkere flora en fauna de basis is van ons leven. Met deze regeling kunnen we verder vergroenen en zo de stad klimaatbestendiger maken. En nu bieden we heel specifiek ook kansen aan groepen bedrijven om hun omgeving fijner, aantrekkelijker en toekomstbestendig te maken.”

Er komt in totaal 228.000 euro extra ter beschikking voor de subsidiepot voor vergroening. 100.000 euro is beschikbaar voor woningeigenaren, huurders, VVE’s en bedrijven. 68.000 euro is beschikbaar voor scholen die hun pleinen willen vergroenen. 60.000 euro is beschikbaar voor bedrijventerrein die een gezamenlijke groenvisie willen opstellen.

Op verschillende bedrijventerreinen worden er daarnaast eerste stappen op openbaar terrein genomen door de gemeente. “Zo’n 90 procent van de bedrijventerreinen is overigens in particuliere handen, daarom is samenwerking essentieel”, laat de gemeente weten. Gemeente Breda werkt hierbij samen met Platform BV Breda.

Mensen die subsidie kunnen aanvragen kunnen meer informatie vinden op de website van de gemeente: www.breda.nl/subsidies-water-en-groen