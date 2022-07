Trampolinepark Cross Jumps stopt dit najaar, geen nieuwe locatie in Breda

BREDA - Trampolinepark Cross Jumps aan de Liniestraat gaat sluiten. Dat het pand plaats moest maken voor woningbouw, was al langer bekend. Eigenlijk wilde Cross Jumps doorgaan op een andere locatie, maar dat gaat niet door.

In een YouTube-video heeft eigenaar Jochen bekend gemaakt dat Cross Jumps trampolinepark en gymnastics dit najaar zal stoppen. Op 1 november sluit het trampolinepark de deuren. “We moeten uit dit pand. Dat wisten we al veel langer. We waren bezig met een nieuwe locatie, maar dat is niet gelukt”, legt Jochen uit. “We zijn heel trots op wat we de afgelopen acht jaar bereikt hebben. We zijn van een klein trampolineveldje zonder ervaring uitgegroeid tot een mega bedrijf. Maar op 1 november gaat Crossjumps sluiten.” Bredanaars kunnen nog tot en met de herfstvakantie bij Cross Jumps terecht om trampoline te springen. Ook gaan de trainingen tot die tijd gewoon door.

De naam Cross Jumps zal niet verdwijnen. Het merk gaat door met de YouTube-video’s en op social media. Ook gaat de trainers trampolinetrainingen geven bij mensen thuis.