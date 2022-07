Vandalen steken gloednieuwe bank aan de Keermanslaan in brand

BREDA - Vandalen hebben geprobeerd de gloednieuwe tafel met banken aan de Keermanslaan in brand te steken. De tafel met banken werd enkele weken geleden geplaatst.

De wijkagent van Breda Zuid Oost deelt op instagram een foto van de schade. Op de foto is goed te zien dat iemand geprobeerd heeft om de bank in brand te steken.

De tafel en de banken werden een paar weken geleden door bewoners in samenwerking met de gemeente geplaatst op de Keermanslaan. De vernieling vond afgelopen weekend plaats. Dit tot frustratie van de wijkagent. “Ik snap dat je je af en toe verveelt, ik snap dat fikkie steken spannend is, ik snap dat je af en toe stoer moet doen voor je maten.. Maar laat alsjeblieft de spullen van andere mensen heel”, is de oproep van de wijkagent.