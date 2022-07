Het kan dinsdag tropisch warm worden in Breda, na het weekend meer zeer warme dagen

BREDA - Het belooft een warme dag te worden in Breda. Het kan met 30 graden vandaag tropisch warm worden. Komende dagen daalt de temperatuur weer een beetje, maar na het weekend zal het kwik opnieuw tot boven de 30 graden stijgen.

Vanochtend schijnt in grote delen van het land de zon. De temperatuur gaat met stappen omhoog en daaraan kun je merken dat het een warme dag wordt. “Vanmiddag stijgt de temperatuur op grote schaal naar 27 tot 29 graden. In het uiterste zuiden kan het met 30 graden tropisch warm worden”, stellen de meteorologen van Weeronline. In het Zuiden van Nederland staat weinig wind, waardoor het voor het gevoel nog warmer is. Vanavond staat er weinig wind en blijft het nog een tijd warm. Halverwege de avond is het nog 22 tot 26 graden. Ideaal weer dus voor Brand Parkies, dat vanavond weer voor de eerste keer deze zomer neerstrijkt in het park.

Het weer voor de komende dagen door weerman Nico Koevoets

Woensdag 13 juli 2022

Een klein kinkje zit er woensdag in de kabel. Een zwak koufrontje komt in de loop van de dag voorbij. De ochtend start zonnig, maar al vrij rap komen er wolkenvelden vanaf de Noordzee. Neerslag wordt niet verwacht. De wind trekt aan naar matig, 3 Beaufort, uit het zuidwesten, later draait ze weer naar noordwest. De temperatuur reageert hier op en valt iets terug naar 25 tot lokaal 26 graden.



Donderdag 14 juli 2022

De zon keert terug, maar de wind blijft vaak in de noord- tot noordoosthoek hangen waardoor het kwik stabiliseert op 26 graden.



Vrijdag 15 juli 2022

Ook vrijdag word het mooi met ongeveer 27 graden. Zonnig en droog. De noordoostenwind van 2 Beaufort voorkomt voorlopig dat het tropisch warm wordt.

Erg warm vooruitzicht

Na het weekend krijgen we te maken met heet zomerweer. Het wordt op grote schaal 29 tot 31 graden en in het zuidoosten kan het 33 graden worden of nog warmer. Het is droog met flink wat zon. Later in de week neemt de warmte wat af.