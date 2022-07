Met een klein fietsje gaat Breda deze zomer de wereld over

BREDA - Als het aan de gemeente Breda ligt, nemen alle Bredanaars deze zomer een klein, rood fietsje mee op vakantie. De gemeente heeft een wedstrijd bedacht voor wie de leukste foto maakt met de Bredase 076-fiets.

Het symbool van 076 fietst, een persoon op een fiets die de letters 076 vormt, is bij veel Bredanaars wel bekend. Ze staan onder andere bij fietspaden om weggebruikers te waarschuwen voor fietsers. Maar Bredanaars kunnen het symbool nu ook in een kleine, rode variant krijgen. En wie er de leukste foto van maakt, kan er een prijs mee winnen.

Het idee van de wedstrijd is simpel. Bredanaars kunne bij Brandpunt, Kamu of het Stadskantoor gratis een klein, rood fietsje op halen. Die kunnen ze meenemen op vakantie, waar ze er een foto van maken op een mooie of bijzondere plek. Wie de foto deelt op Facebook of Instagram onder de hashtag #076fietst, doet automatisch mee met de wedstrijd. De gemeente kiest aan het einde van de zomer de 10 mooiste/origineelste foto’s uit waar op gestemd kan worden. De top 2 foto’s winnen een lunchbon van Brandpunt of Kamu.

Ga je niet op vakantie? Ook foto’s uit Breda genomen in Breda mogen meedoen met de wedstrijd.