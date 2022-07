De laatste Culturele Zondag staat voor de deur

BREDA - Op zondag 17 juli staat de laatste Culturele Zondag van 2022 op het programma. De culturele zondagen zijn een alternatief voor de afgelaste Cultuurnacht van januari. Het thema van komende zondag is muziek.

De vier Culturele Zondagen in Breda dienen als alternatief voor de Cultuurnacht Breda 2022 die niet door kon gaan. Vier zondagen lang staat er telkens een nieuw ander kunstdiscipline centraal zoals bijvoorbeeld dans en beeldende kunst. Aanstaande zondag vindt de laatste culturele zondag plaats.

Na zondagen waarin dans, beeldende kunst en het woord centraal stonden is het nu de beurt aan de muziek. Tussen 13.00 en 17.30 zijn op verschillende podia in de stad uiteenlopende muziekuitvoeringen bij te wonen. Maar er is niet alleen muziek, er staan ook andere cultuuruitingen op het programma.

In de kapel Ingenhousz treden diverse pianisten van Classic Young Masters op, omgeven door tal van figuren opgebouwd uit piano-onderdelen van kunstenaar Frank Nusselein. De Nieuwe Veste barst uit haar muzikale voegen met optredens van de koren Nootwaar, Popkoor Prestige en Stijlloos. In Mezz speelt de bluegrass band Henhous Prowlers en in de Luthersekerk kan je luisteren naar zang begeleid door piano van ‘van A tot Z’

In Chassé bezoek je een bijzonder project met film en live muziek. De film van ‘Kroniekschrijvers aan Tafel’ (door kunstenaars Floor Snels, Jetske van Dorp en Sofie Hollander) wordt gespeeld met unieke compositie en live performance van muzikanten Eveline Vervliet en Delia Ramos Rodríguez. Een project van Witte Rook in samenwerking met De Link.

Vier bijzondere acts zullen onder de vlag van Dock Zuid optreden bij groene hotspot STEK aan de Veilingkade. Met musici die onder andere bij Wende Snijders, Roel van Velzen en Suzan & Freek spelen, krijgen bezoekers een bijzonder kijkje in de muzikale keuken dat zich deels op het buitenterrein van STEK zal afspelen.