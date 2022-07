Blind Walls Gallery ontvangt 25.000 euro van het Mondriaan Fonds

BREDA - Blind Walls Gallery heeft 25.000 euro ontvangen van het Mondriaan Fonds. De Bredase organisatie is blij en vereerd met het toegekende bedrag. Het geldbedrag wordt ingezet om het publiek meer inzicht te geven in de wereld achter muurschilderingen. “Wanneer muurschilderingen een betere positie binnen het kunstenveld krijgen, zal dit op de lange termijn ook de kwaliteit en waardering bevorderen”, zegt oprichter Dennis Elbers.



Voorzitter Femke Haijtema vertelt namens de adviescommissie van het Mondriaan Fonds: “De commissie waardeert de ambitie van Blind Walls Gallery om een positieve bijdrage te leveren aan de waardering van muurschilderingen en zo de positie van deze kunstvorm binnen het kunstenveld te vergroten.” Daarnaast stelt de commissie de doelstelling om meer publieke waardering voor muurschilderingen te creëren en de lokale en landelijke scene te professionaliseren op prijs. Blind Walls Gallery wil ervoor zorgen dat deze kunstvorm op het gebied van artistieke kwaliteit, maatschappelijke impact, professionalisering en interdisciplinaire werking als volwaardig wordt gezien. Met de toegekende bijdrage ‘Kunstpodium Start’ ontwikkelt Blind Walls Gallery een aanvullend programma gericht op kunstliefhebbers en makers. Over het maken van muurschilderingen is ontzettend veel te vertellen, van de eerste schets tot de laatste verfstreek en over de uiteindelijke impact op de omgeving.

Open call

Blind Walls Gallery maakt kunst voor iedereen toegankelijk en wil laten zien dat een muurschildering veel meer is dan graffiti of street art. Door een uitgebreide programmering rondom de muurschilderingen wordt het mogelijk om deze kunstvorm van bepaalde denkbeelden en vooroordelen los te maken. De Open Call die talentontwikkeling aanmoedigt en de muralism-conferentie Made You Look die beide eerder dit jaar plaatsvonden, dragen daar aan bij.



Daarnaast zijn er nog drie andere bijzondere programma-onderdelen die in de komende jaren opgezet, herhaald en doorontwikkeld gaan worden. Een artist-in-residence geeft de mogelijkheid aan internationale kunstenaars om Breda te ontdekken en te verbeelden. Er komt een online documentaireserie met videoportretten van Nederlandse kunstenaars. Deze portretten worden ook getoond op een filmfestival, dat in het Chassé Theater zal plaatsvinden. Een filmfestival omtrent muurschilderingen is uniek in Nederland en geeft meer verdieping aan de kunstvorm.