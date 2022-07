De Kuil wil dolgraag open, maar blijft steeds vaker gesloten door tekort aan badmeesters

PRINSENBEEK - Met het warme weer van deze week had de Kuil in Prinsenbeek graag iedere dag de deuren geopend. Maar door een tekort aan badmeesters is dat niet mogelijk. De Kuil is hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers, want anders zal de zwemplas in de zomer vaker noodgedwongen de deuren gesloten moeten houden.

De Kuil is Prinsenbeek is voor veel mensen een geliefde plek om af te koelen bij het warme zomerweer. Maar zoals het er nu voorstaat, zal de Kuil vaker de deuren gesloten moeten houden. Er zijn namelijk maar twee badmeesters. En zonder badmeester, kan de zwemplas niet open gaan. “Het liefste hadden we de Kuil met dit tropische weer vaker open gedaan. Maar zonder badmeester kan dat niet. We overwegen nu bijvoorbeeld om soms enkel het ondiepe water te openen, om de mensen zo toch nog een beetje verkoeling te kunnen bieden. Maar het liefste hebben we gewoon weer wat extra vrijwilligers natuurlijk”, legt voorzitter Sylvia Vincenten uit.

Badmeesters

Die vrijwilligers moeten aan een aantal eisen voldoen. Zo moeten ze minimaal zwemvaardigheid 1 of 2 hebben of bewezen vaardigheden op het gebied van reddend zwemmen. Ze moeten snel een inschatting kunnen maken van een onveilige situatie en een redding kunnen uitvoeren met behulp van een sup en rescue tube. Badmeesters moeten minimaal 18 jaar oud zijn. “We willen het zo aantrekkelijk mogelijk maken voor mensen om zich aan te melden. Zo kan je zelf aangeven wanneer en hoe vaak je wil kopen helpen, en krijgen de badmeesters een vrijwilligersvergoeding. Die krijg je ook wanneer je ingeroosterd stond, maar de Kuil vanwege slecht weer niet open gaan.” Ook zorgt de Kuil aan het begin van het seizoen voor een instaptraining op het gebied van zwemveiligheid. Daarnaast bieden ze badmeesters de mogelijkheid om in ruil voor een urenverplichting kosteloos een beroepsopleiding te volgen als (zwemmend) toezichthouder zwemwater. “Bovendien sta je er nooit alleen voor, want er zijn altijd toezichthouders aanwezig.”

Vincenten hoopt van harte dat nieuwe vrijwillige badmeesters zich aanmelden. “Mensen zeggen wel eens tegen ons: Betaal de badmeester dan gewoon meer. Maar als wij 20 euro per uur moeten betalen, dan is het geld na drie weken zwemseizoen al op en moeten we helemaal dicht.” De kracht van de Kuil is juist de laagdrempeligheid. Er zijn goede faciliteiten, parkeren is gratis en entree is ‘slechts’ 1,50 euro. “Twee jaar geleden was dat nog 50 cent. Dat we de entree hebben moeten verhogen, vinden we al heel vervelend. De toegang nog duurder maken, willen we écht niet.”

Wie interesse heeft, kan vrijblijvend contact opnemen met Jan Visser via badmeesters@dekuilprinsenbeek.nl.