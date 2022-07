Dankzij de stichting van Soufiane krijgt de Oostmallestraat een nieuwe inclusieve speeltuin

BREDA - Iets doen voor andere mensen. Dat is wat de Bredase Soufiane Elazizi graag wil doen. Onder de naam Doessouf haalde hij ruim 200.000 euro op om die droom uit te laten komen. Met een deel van dat geld wordt nu een inclusieve speeltuin gemaakt aan de Oostmallestraat in Breda.

“Ik kan het nog steeds niet geloven. Maar ik mag het nu toch echt openbaren. Vanaf 2023 zal er aan de Oostmallestraat in de wijk Biesdonk een DoeSSouf speeltuin komen!”, schrijft Soufiane Elazizi trots op zijn Facebookpagina. De inclusieve speeltuin moet ervoor zorgen dat íedereen er zijn energie kwijt kan. Een groot deel van de aanleg zal gefinancierd worden vanuit de middelen van de stichting.

Soufiane heeft de ziekte SCA Type 2. Dat is een erfelijke aandoening waaraan eerder al Soufiane’s vader, zus en twee ooms zijn overleden. In 2019 zamelde Soufiane onder de naam Doessouf via een succesvolle crowdfunding geld in voor onderzoek naar de ziekte. En in 2021 werd die crowdfunding nieuw leven ingeblazen. Dit om te zorgen dat de grootste wens van Soufiane uitkomt: andere mensen helpen. Via het fonds DoesSouf wordt geld ingezameld voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een mooi cadeau voor een ziek kind of een verwendag voor iemand die door een zware periode gaat. Die crowdfunding werd een enorm succes, waarbij onder andere bekende voetballes Quincy Promes, Hakim Ziyech en Memphis Depay grote bedragen doneerden. Uit het fonds Doessouf wordt nu de inclusieve speeltuin aan de Oostmallestraat grotendeels gefinancierd.