Supermaan vanavond waarschijnlijk goed te zien

BREDA - Woensdag is een supermaan te zien die ook wel supergraanmaan of superdondermaan wordt genoemd. De kans is groot dat het tweede deel van de avond en nacht met helder weer verlopen. Het is overdag vrij warm zomerweer, waardoor het ook later in de avond en nacht nog lang aangenaam is om buiten te gaan kijken.

In juni was ook al sprake van een supermaan, ook wel de superaardbeienmaan genoemd vanwege de start van het aardbeienseizoen. Omdat de maan zich nu nog steeds in het kortste stuk van de baan om de aarde bevindt, is de volgende volle maan gelijk weer een supermaan. Op woensdag 13 juli is de supermaan om 20:38 uur het dichtst bij de aarde. De zon gaat in het midden van het land rond 21:55 uur onder en de maan komt om 22:30 uur op. De volgende ochtend gaat de maan weer onder om 4:21 uur.

De supermaan in juli wordt ook wel de supergraanmaan of superdondermaan genoemd. Dit komt omdat in deze tijd van het jaar de eerste graansoorten geoogst kunnen worden. Het kan geregeld stevig onweren in deze zomerse julimaand en dat is de verklaring voor de tweede naam van deze supermaan.

Verschil tussen supermaan en “gewone” volle maan

De afstand tussen de aarde en de maan verschilt gedurende het jaar. Dit komt omdat de maan niet in een perfecte cirkel, maar in een eivorm om de aarde heen draait. De ene helft van het jaar staat de maan dus dichter bij de aarde. Bij een supermaan is de afstand tot de aarde in deze baan het kortst. De maan lijkt hierdoor groter en feller in vergelijking met een “gewone” volle maan. Om precies te zijn: 7% groter en maar liefst 14% helderder.