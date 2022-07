Circus Bossle komt naar het Westerpark in Breda

BREDA – De beroemde Duitse circusfamilie Bossle reist al jaren met hun familiecircus door Nederland. Van vrijdag 22 juli tot en met zondag 7 augustus strijkt het circus neer in Breda. De grote circustent wordt opgebouwd in de Westertuin in Westerpark.

Wie de circustent betreedt, zal denken dat de tijd er heeft stil gestaan. “Het publiek waant zich in een nostalgische wereld vol rood pluche en klatergoud”, laat het circus weten. “Circus Bossle is vintage, kitsch, kneuterig, kunstig en daardoor vrolijk en gezellig. Het circus zoekt interactie met het publiek in een ongedwongen huiskamersfeer waardoor iedere bezoeker, jong of oud, zich thuis en betrokken voelt.”

Het circus presenteert een vernieuwde show van bijna twee uur. De show bevat alle klassieke elementen, waaronder; vliegensvlugge jongleurs, lenige acrobaten, messenwerpers, vuurspuwers en clowns. Natuurlijk ontbreken ook de optredens van de dieren niet. Zo passeren onder andere paarden, honden, lama’s en kamelen de revue.

De voorstellingen beginnen op vrijdag 22 juli om 19:00 uur. De laatste show is op zondag 7 augustus om 11:00 uur. Kaarten zijn enkel verkrijgbaar aan de circuskassa op locatie. De voorverkoop is op voorstellingsdagen van 10:00 tot 11:00 uur. Bij het circus kan enkel contant betaald worden, pinnen is niet mogelijk.