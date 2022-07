NAC haalt Jesaja Herrmann op huurbasis binnen

BREDA - NAC heeft zich versterkt met de 22-jarige spits Jesaja Herrmann. De aanvaller wordt gehuurd van KV Kortrijk.

NAC heeft zich versterkt met de 22-jarige spits Jesaja Herrmann. De aanvaller was onlangs al op proef bij NAC wist daar een positieve indruk achter te laten. Hij wordt komend seizoen gehuurd van KV Kortrijk. In de overeenkomst is ook een optie tot koop opgenomen.

Carrière

Hermann heeft de Duitse nationaliteit en begon zijn carrére in de jeugd bij Hannover ’96. In 2014 maakte hij de overstap naar VfL Wolfsburg waar hij ook voor meerdere jeugdelftallen uitkwam. Vanaf 2019 speelde hij in het tweede elftal van Wolfsburg. In 2021 maakte hij de overstap naar KV Kortrijk.

Hij is de zoon van oud-voetballer en huidig coach Charles Akonnor.