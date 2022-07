College: ‘Doelstelling om alle sectoren open te houden bij nieuwe coronagolf’

BREDA - Mocht er een nieuwe coronagolf komen, dan is het de doelstelling om alle sectoren zo lang mogelijk op een veilige manier open te houden. Dat zegt het college in een antwoord op vragen van de Bredase VVD. De gemeente staat voortdurend in contact met de verschillende sectoren om de coronasituatie te bespreken.

Onlangs stelde VVD Breda vragen aan het college met betrekking tot een mogelijk nieuwe coronagolf. Zo wilden zij weten of het college voornemens is alle sectoren zo lang mogelijk, op een veilige manier, open te houden bij een nieuwe golf. Het college reageert daar positief op. “Uiteraard is dit de doelstelling”, aldus het college. “We hopen dat, mocht er een nieuwe golf komen, het voor de ondernemers uit alle sectoren mogelijk blijft om op een veilige manier open te blijven. Deze gemeentelijke doelstellingen moeten passen in de dan geldende landelijke kaders en wetgeving.”

De gemeente staat, naar eigen zeggen, voortdurend in contact met de verschillende sectoren in de samenleving om onder andere de coronasituatie te bespreken. “Dat gebeurt in reguliere contacten met onderwijs, zorg, horeca, cultuur, sport en verenigingen. Mocht de situatie urgent(er) worden op het gebied van corona, dan zullen deze contacten ook hiervoor worden benut met de insteek de lokale samenleving zo lang mogelijk open te houden.”



Daarnaast kijkt de gemeente op basis van de ervaringen uit het verleden naar succesvolle manieren om tijdens een eventuele nieuwe golf samen te komen tot een succesvolle aanpak. “Dat doen we op korte termijn door middel van aanjaagteams”, aldus het college. “Voor de middellange en lange termijn willen we uitgebreidere gesprekken voeren met ondernemers en sectoren om te komen tot een plan van aanpak. Dit plan is bedoeld om de samenleving zo lang mogelijk en op een veilige manier open te houden.”