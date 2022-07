Breda doet mee aan rapport over avondklokrellen, conlusies bekend

BREDA - Het rapport ‘Avondklokrellen: lokale dynamiek in een mondiale crisis’, waaraan ook de gemeente Breda deelnam, is gisteren verschenen. De heftige ongeregeldheden na de wedstrijd NAC Breda – NEC afgelopen KKD-seizoen waren voor Breda mede aanleiding deel te nemen aan dit onderzoek.

Het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) werkten sinds november 2021 aan een gezamenlijk en vergelijkend onderzoek tussen de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond en Breda. Dit onderzoek is nu afgerond.



Aanleiding tot dit onderzoek was de wens om meer inzicht te krijgen in de voedingsbodems en achtergronden van de ongeregeldheden die zich voordeden in de steden. De heftige ongeregeldheden na de wedstrijd NAC Breda – NEC afgelopen KKD-seizoen waren voor Breda mede aanleiding deel te nemen aan dit onderzoek.

Het onderzoek laat zien dat de ‘avondklokrellen’ wezenlijk anders waren dan ordeverstoringen en rellen die plaatsvonden vóór de coronapandemie. Uit het onderzoek blijkt dat de coronapandemie de wil van relschoppers voedde om zich te mobiliseren en van invloed was op de drijfveren om te rellen.

Meer inzicht



In het rapport is te lezen dat de sociale omstandigheden en factoren die er voor Corona al waren, meespelen in het gedrag van de relplegers en daarmee het verloop van de rellen beïnvloedden. Het ontstaan van de ongeregeldheden werd extra in de hand gewerkt of versterkt door de dynamiek van de coronacrisis.

’’Openbare orde verstoringen zijn niet altijd te voorkomen’’, zegt Burgemeester Paul Depla er over. ‘’Onderzoeken als deze helpen ons wel om inzicht te krijgen in de context van het ontstaan ervan en scherp te hebben hoe ze verlopen. De aanbevelingen in het rapport bevestigen dat er een goede balans gevonden moet worden tussen enerzijds de norm stellen rondom gedrag en anderzijds het belang van in contact zijn en blijven met de samenleving om onvrede te detecteren.’’

Aanbevelingen voor de toekomst



Het rapport levert inzicht in de fasen voor, tijdens en na ongeregeldheden en aanbevelingen waarmee de bestuurders per stad mee aan de slag kunnen en moeten.

De aanbevelingen gaan zowel over een betere structuur om de stem van de inwoner te laten horen, als over meer systematisch te werk gaan wanneer een crisis zich voordoet. En over meer online present zijn, zeker als het gaat over het contact met jongeren.