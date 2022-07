Grofvuil ophalen wordt weer gratis in Breda, maar niet dit jaar

BREDA - Het laten ophalen van grofvuil wordt weer gratis in Breda. Dat legden VVD, CDA, GroenLinks en PvdA vast in het nieuwe coalitieakkoord. Maar die verandering doorvoeren, gaat tijd kosten. En dat betekent dat Bredanaars nog minimaal heel 2022 moeten betalen voor het ophalen van grofvuil.

Het is voor veel Bredanaars een doorn in het oog: De 25 euro die betaald moeten worden voor het laten ophalen van grofvuil. Jarenlang was dat gratis in Breda, maar sinds 1 januari 2021 moeten Bredanaars 25 euro betalen wanneer ze grofvuil willen laten ophalen. Een massaal ondertekende petitie tegen die regeling veranderde daar niets aan. Maar in juni 2022 werd het coalitieakkoord van VVD, Groenlinks, CDA en PvdA gepresenteerd. Daarin is te lezen dat het nieuwe college de regeling tóch weer terugdraait: Het laten ophalen van grofvuil wordt weer gratis.

Maar wie deze zomer zijn grofvuil buiten zet, zal daar nog niet van kunnen profiteren. Want het doorvoeren van de verandering gaat veel tijd kosten: Minimaal tot 1 januari 2023. “De komende maanden gaan we onderzoeken hoe het weer gratis aan huis ophalen van grof huishoudelijk afval ingevoerd gaat worden”, laat een woordvoerder van de gemeente weten. “De eisen voor het scheiden van afval worden steeds strenger en tevens ligt er een flinke uitdaging om meer circulair te worden. In andere woorden; het gratis aan huis ophalen komt terug, maar we onderzoeken nog naar de beste manier om dit in te regelen. Het streven is om hier per 1 januari aanstaande mee te starten.”