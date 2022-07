Oude Amphia Langendijk krijgt een tweede leven: ‘We slopen dit pand, maar oogsten de materialen’

BREDA - Na ruim zestig jaar krijgt de locatie van Amphia Langendijk een nieuwe bestemming. Op het terrein van het ziekenhuis worden 290 woningen gerealiseerd. Vandaag werd het officiële startsein van de sloop van het oude ziekenhuis gegeven. Al spreekt Sander Hofs van ontwikkelaar BPD liever van de start van de oogst. Want van kozijnen tot beton en stenen: Een groot deel van de materialen van het Langendijk zal een tweede leven krijgen.

Zestig jaar lang konden Bredanaars aan de Langendijk terecht bij het ziekenhuis. Dat begon met het Diaconessenhuis, en werd later het Baronieziekenhuis en het Amphia Ziekenhuis. Maar daar kwam in november 2021 definitief een einde aan. Toen nam Amphia afscheid van de locatie aan de Langendijk, en kon ontwikkelaar BPD starten met de realisatie van een nieuwe stadswijk op de locatie: Park Langendijk.

Oogsten

Inmiddels is er al veel werk verzet op het ziekenhuisterrein. Maar het officiële startsein van de sloop werd vrijdag 15 juli gegeven. Al wilde Sander Hofs van ontwikkelaar BPD het zo niet noemen: “Vandaag gaat niet de sloop van start, maar de oogst.” Amphia Langendijk wordt namelijk circulair ontmanteld. Dat is een innovatieve manier van slopen waarbij zoveel mogelijk materialen worden hergebruikt voor andere doeleinden. Om dat te doen, heeft BPD de handen ineen geslagen met New Horizon. “Er is tegenwoordig veel schaarste, zowel in energie als in materialen. Het is daardoor extra belangrijk om stil te staan bij hoe je met materialen omgaat. Wij zijn daar al langer mee bezig, maar alleen goede plannen bedenken is niet genoeg. Je moet het ook echt gaan doen. En dat doen we hier bij Amphia Langendijk. We zetten er vol op in om zoveel mogelijk materialen uit het oude ziekenhuis te hergebruiken.”

Tekst gaat verder onder de foto





Bouwmaterialen

Wie naar binnen loopt in het voormalige ziekenhuis, komt al snel bakken tegen vol met herbruikbare materialen, zoals deurklinken en kranen. Maar de echte winst zit hem in de bulk, stelt Michel Baars van New Horizon.”Dan moet je bijvoorbeeld denken aan beton, gips en metselsteen. En ook aluminium is heel waardevol.” Als starthandeling van de sloop haalde wethouder Stedelijke Ontwikkeling Daan Quaars dan ook een aluminium kozijn uit het pand. “Dat kozijn gaat wel kapot, want in de huidige vorm kunnen we het niet hergebruiken. Het kozijn wordt door één van onze partners uit het Urban Mining Collective verwerkt tot profielen die weer de basis kunnen vormen voor nieuwe aluminium bouwmaterialen”, legt Baars uit.

Wethouder Daan Quaars was lovend over de werkwijze van BPD en New Horizon. “Het is echt noodzakelijk dat we op deze circulaire manier naar de wereld gaan kijken. Het is heel mooi om te zien hoe BPD en New Horizon dit voor een project als het Langendijk haalbaar hebben gemaakt.”

Park Langendijk

In totaal wordt er bij Langendijk voor 60.000 m2 aan gebouw ontmanteld. Er worden op de locatie van het ziekenhuis 290 woningen en een nieuw zorgcomplex voor Thebe ontwikkeld. Bianca Prevoo – Reurings, Senior Ontwikkelaar van Park Langendijk, licht het plan toe. “Wij zijn bij de start van de ontwikkeling van Park Langendijk benaderd door Thebe Aeneas. Zij hadden een verouderde locatie, dus de realisatie van een nieuw zorgcomplex is meegenomen in de plannen. In totaal bestaat Park Langendijk uit 290 woningen.” Het gaat om zo’n 115 grondgebonden woningen en 175 koop- en huurappartementen. “Het oude Diaconessenhuis, waar de meeste historie van het ziekenhuis zit, blijft intact. In het Diaconessenhuis worden de appartementen voor de sociale huur ontwikkeld.” De verkoop van de eerste fase zal waarschijnlijk in 2023 starten. Wanneer de bouw van de eerste woningen start, is nog niet bekend. Het streven is om Park Langendijk in 2025 af te ronden.



Het kozijn wordt ontmanteld - BredaVandaag