Weerbericht Breda: ‘Het wordt zomers, met vanaf maandag enkele zeer hete dagen’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 15 juli en de komende dagen.

Een hogedrukgebied ten zuidwesten van Ierland heeft een uitloper naar Brabant. Het heeft een positieve invloed op het weer in onze omgeving. Zaterdagochtend zijn er tijdelijk wolkenvelden door een hele zwakke storing. Het Ierse hoog arriveert in de middag boven de zuidelijke Noordzee. Ze trekt zondag door naar het noorden van Duitsland en maakt de weg vrij voor zeer warme landlucht.



Verwachting voor vrijdag 15 juli

Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en de temperaturen lopen op naar een graad of 22 a 23. Verder staat er een zwakke tot matige noordwestenwind van 2 tot 3 Beaufort.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag 16 juli

In de nanacht naar zaterdag en zaterdagochtend zijn er tijdelijk wolkenvelden die rond de middag wel meest opgelost zullen zijn door de zon. De wind gaat matig uit het noordoosten waaien (3 Beaufort) en het wordt zonnig bij 24 of 25 graden.



Zondag 17 juli

Het wordt een warme en zonnige zondag met geen of hooguit een paar kleine stapelwolkjes. De wind valt weg en wordt zwak oostelijk (2 Beaufort). Maxima rond 28 of 29 graden. Lokaal in het oosten van Brabant mogelijk al een 30 graden.



Maandag 18 juli

Het wordt een hete en zonnige dag met een zwakke zuidoostenwind. Het kwik kan opklimmen naar een hete 32 of 33 graden.



Zo was het weer donderdag 14 juli 2022

Maximumtemperatuur: 24,6 graden

Minimumtemperatuur: 11,1 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 15 juli 2022 om 13:00 uur