SP kritisch op Breda Marketing: ‘Waarom werd er ook in coronatijd een miljoen euro uitgegeven?’

BREDA - De SP heeft kritische vragen gesteld aan het college over Breda City Marketing. Zo wil de partij weten waarom City Marketing 1 miljoen euro heeft uitgegeven in coronatijd, toen toeristen trekken geen ambitie was van Breda. Ook wil de partij weten waarom er is gekozen om geld te steken in de Bredase Smaakmakers, terwijl Helden van Breda met vrijwilligers een vergelijkbare doelstelling heeft.

Volgens de SP is het niet begrijpelijk dat in coronatijd zoveel geld is uitgegeven voor toerisme. “In het afgelopen coronajaar was het, gelet op alle lockdowns en, ook helemaal niet verstandig om hordes mensen naar onze stad te lokken”, aldus de partij. Ze hadden dan ook verwacht dat City Marketing niet het volledige budget uit zou geven. Tot de verbazing is de 1 miljoen geheel opgemaakt. Daarom vraagt de partij wat de opbrengsten zijn uit de investeringen in City Marketing en willen ze weten of het effect had om onverminderd geld uit te geven tijdens de coronapandemie.

De SP wil tevens weten waarom de stad geld steekt in de Bredase Smaakmakers, terwijl Helden van Breda een alternatief is. “Waarom is ervoor gekozen om met Smaakmakers opnieuw het wiel uit te vinden, terwijl Helden van Breda al langer iets vergelijkbaars deed?” is de vraag van de partij. Helden van Breda bestaat al veel langer en werken met vrijwilligers in tegenstelling tot de betaalde krachten van de Smaakmakers.