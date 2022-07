Politie zoekt eigenaars van 26 gestolen fietsen

BREDA - De politie kreeg deze week een melding van een gestolen fiets die was voorzien van een gps tracker. Toen de politie op de locatie in Breda kwam die de tracker aangaf, troffen zij 26 fietsen waaronder de gestolen fiets aan.







De politie vermoedt dat de overige 25 fietsen ook van diefstal afkomstig zijn. Daarom zijn ze op zoek naar de eigenaren van de fietsen. Hier vind je de foto’s van de fietsen. Als je je fiets ertussen herkent, kun je contact opnemen met de politie.







