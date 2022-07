Breda maakt zich op voor een hete dag, Nationaal Hitteplan van kracht

BREDA - Het belooft een tropisch warme dag te worden in Breda. Het KNMI heeft code geel afgekondigd vanwege de hitte en het Nationaal Hitteplan van het RIVM is vanochtend van kracht gegaan.

Breda heeft twee tropisch warme dagen voor de boeg. Maandag zal het zo’n 34 graden worden is de voorspelling, wat op warme plekken zoals de versteende binnenstad nog heter aan zal voelen. Dinsdag wordt het nog warmer, met zo’n 38 graden. Het KNMI heeft daarom code geel afgekondigd vanwege de hitte. Ook de gemeente Breda neemt maatregelen. Zo zullen alle containers al vanaf 07.00 uur ‘s ochtends geleegd worden, zodat de medewerkers van de afvalverwerking niet op het heetst van de dag hoeven te werken.

Nationaal Hitteplan

Voor veel mensen betekent de hitte genieten op het strand of in de tuin. Voor anderen kan het minder prettig zijn. Mensen die niet in staat zijn goed voor zichzelf te zorgen, hebben op warme dagen meer aandacht nodig om overlast door hitte te beperken en gezondheidsproblemen te voorkomen. Daarom treedt vanaf vandaag het Nationaal Hitteplan van het RIVM in werking. Door de hitte in een groot deel van Europa kan er ook smog ontstaan. Mensen die gevoelig zijn voor smog kunnen hierdoor klachten krijgen. Daarom geldt vanaf maandag 18 juli naast het hitteplan, een smogwaarschuwing.

Tips om gezondheidsproblemen te voorkomen

Het is goed om na te denken of er mensen in jouw omgeving kwetsbaar zijn en extra op hen te letten. De belangrijkste tips voor iedereen die helpen om ongemakken en gezondheidsproblemen door de hitte en smog te voorkomen, zijn:

- Voldoende (water) drinken;

- De woning koel houden door zonwering, ventilator of airconditioning;

- Lichamelijke inspanning in de middag en vroege avond beperken.

Daarnaast is het verstandig om verbranding door de zon te voorkomen. Hiervoor is goede bescherming belangrijk.