BreedSaam verhuist naar pand aan de Heerbaan

BREDA - BreedSaam gaat verhuizen. De organisatie trekt in het najaar van 2022 in een kantoorpand aan de Heerbaan. BreedSaam zal het pand geschikt maken voor onder andere de huisvesting van de schoolbesturen PCOP, Stichting Nutsscholen Breda, Markant, SIPO, RSV, HGL en Building Breda.

Waar voorheen de gemeente Breda en de scholen zelf verantwoordelijk waren voor respectievelijk nieuwbouw en onderhoud aan schoolgebouwen, is die taak in 2014 overgedragen aan de organisatie, BreedSaam. Alle scholen voor het primair- en (voortgezet) speciaal onderwijs zijn hier in onder gebracht. BreedSaam en de besturen zijn nu nog gevestigd aan Cosunpark, zij moeten plaatsmaken voor een woningbouwontwikkeling.

BreedSaam heeft een nieuwe locatie gevonden aan de Heerbaan 250. BreedSaam trekt in een pand met kantoorruimte van circa 1.414 m² met 48 parkeerplaatsen.

Cosun Park

BreedSaam moet vertrekken van Cosunpark om plaats te maken voor het bouwproject Cosun park. In de zes gebouwen die bij Cosun Park straks rijk is, worden 170 woningen gerealiseerd.