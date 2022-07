Vintage kleding webshop Bloesem Vintage start met eigen winkel in Breda

BREDA - Vintage kleding webshop Bloesem Vintage opent haar eerste fysieke winkel. Op zaterdag 6 augustus gaan om 12:00 uur de deuren van de winkel open aan de Willemstraat 21 in Breda.

De opening van de winkel is de volgende stap in de missie van Bloesem Vintage om vintage kleding toegankelijker te maken voor een breed publiek. Bloesem Vintage wil bewijzen dat consumenten nergens op in hoeven te leveren wanneer ze kiezen voor vintage kleding als duurzaam alternatief voor nieuwe kleding. Na tweeëneenhalf jaar geleden te zijn gestart met een webshop, stapt Bloesem Vintage nu de fysieke retail in met een eigen winkel.

De winkel aan de Willemstraat biedt een uitbreiding van het aanbod in de webshop: vintage kleding, voornamelijk uit Italië, die professioneel gereinigd en gerestaureerd is. Met kleding die eruit ziet als nieuw, geeft Bloesem Vintage invulling aan haar slogan ‘Vintage kleding voor moderne tijden’.

Bloesem Vintage is in 2020 opgericht door Kay Verhagen. Na haar ontslag in de festival & evenementen branche vanwege de corona pandemie startte zij met de webshop. De naam van het merk, Bloesem Vintage, kwam tot stand onder een bloesemboom die rond de periode van oprichting vol in bloei stond. Naast een webshop & winkel is Bloesem Vintage actief op social media platformen als Instagram & Tiktok.