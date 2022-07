Vak-G viert 25-jarig jubileum met eigen festival

Op 8 Oktober viert Vak G het 25-jarig jubileum in de vorm van een festival. ‘Het 25 Jaar Vak G Festival’ vindt plaats in het Rat Verlegh stadion in de grachten van Vak G, F7 en in het Vak G Café.

Eigen muziekstijl

Elke area heeft zijn eigen muziekstijl en de organisatoren hebben gekozen voor een divers programma van DJ’s en artiesten die allemaal binding hebben met NAC. Op deze manier wordt iedereen die in 25 jaar op Vak G geweest is bediend.



De area onder Vak G is vernoemd naar DJ Wakiyan en zal de plek zijn voor liefhebbers van hardcore met optredens van Bass-D, J.D.A. & MC Dozer, Genius, DJ Yves, Vandal!sm, PPF en Wakyson.

De gracht onder F7 biedt plaats aan ‘The NAC House’. Iets minder hard met een divers programma bestaande uit Frank Kvitta, Cor Fijneman, Deftone & Static, Skate The Great, Billy Zomerdijk en Da Huge & Dexx.

In het Vak G Café zal het feest niet minder zijn en verzorgen Evert van Huygevoort, Mark Den Tenter, Cor Fireman, Dj Maus en Dj Ewout de muziek.

Speciale prijs



Het festival zal beginnen om 15:00 en eindigen om 23:00. Kaarten zijn hier te krijgen voor de speciale prijs van 19 euro 12. De eerste 250 kopers van kaarten krijgen een uniek gratis T-Shirt.