Ulvenhout geniet als vanouds van het muzikale Midzomeravondfestival

ULVENHOUT - Na een aangepast format van het Midzomeravondfestival in 2021 kon organisator Harmonie ‘Constantia’ zaterdag 16 juli weer een onbeperkt aantal bezoekers ontvangen. Jong en oud genoten onder het genot van een lekker drankje in het sfeervolle Ulvenhoutse Grimhuysenpark bij zomerse temperaturen van een avondvullend programma met dans en muziek.

Mensen samenbrengen en plezier laten beleven aan muziek is een van de belangrijkste gedachten achter het Midzomeravondfestival. De omstandigheden daarvoor hadden zaterdag niet beter kunnen zijn: heerlijk zomerweer, maar niet té warm. Geen wonder dan ook dat het Grimhuysenpark zich gestaag vulde met dorpsbewoners die wel zin hadden in een ouderwets gezellige avond uit in eigen dorp. Het programma was, zoals Ulvenhout van ‘Constantia’ gewend is, heel afwisselend. De overgang tussen de verschillende onderdelen werd verzorgd door het muzikale duo Alter Ego.

Zoals gebruikelijk mocht de jeugd het programma openen. De jonge dansers van The Wall of Dance en het opleidingsorkest van ‘Constantia’, onder leiding van Bert Haan, lieten trots hun kunsten zien en horen aan het aanwezige publiek en werden daarvoor beloond met een daverend applaus.

Na een muzikaal intermezzo van Alter Ego speelde het Groot Orkest van ‘Constantia’ onder leiding van dirigent Henk Houben filmmuziek met hits uit de jaren 60 en 70 uit de Marvel en Disney Studio’s, snelle Ierse volksmuziek uit Lord Tullamore, en tot slot een ode aan zanger Sting. Ook de Blaaskapel van ‘Constantia’, De Bosuilen, liet natuurlijk van zich horen, met een speciaal voor deze gelegenheid samengesteld repertoire.

Na de derde set van Alter Ego, betrad slotact SkyHigh het toneel. In een optreden van een uur, met hits vanaf de jaren ’80 en een aantal lekkere meezingers, maakten de jonge muzikanten hun reputatie als feestband meer dan waar.

“Het Midzomeravondfestival bewijst dat je al vanaf heel jonge leeftijd plezier kunt hebben van en met muziek”, stelt Jan Rops, voorzitter Harmonie ‘Constantia’. “We openen het programma niet voor niets met de leerlingen van The Wall of Dance en een optreden van ons opleidingsorkest. Het Groot Orkest, Blaaskapel De Bosuilen, Alter Ego en de slotact, SkyHigh, hebben laten horen hoe divers muziek is en waar muziekonderwijs op jonge leeftijd toe kan leiden. Geweldig om te zien hoe iedereen, bezoekers en artiesten, weer als vanouds kon genieten vanavond.”