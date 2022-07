Na jaren van extreme overlast melden Bredanaars nu amper eikenprocessierupsen

BREDA - De overlast door eikenprocessierupsen zorgde enkele jaren geleden voor grote problemen in Breda. Maar dit jaar is van die grote overlast niet veel meer over. Waar er in 2020 binnen een week nog 550 meldingen binnen kwamen, zijn het er deze zomer in totaal pas 119.

Rode bultjes en irritatie. Afgelopen jaren zorgden eikenprocessierupsen voor grote overlast in de gemeente Breda. 2020 was één van de jaren waarin de meldingen van nesten rupsen bij de gemeente Breda massaal binnenstroomden. Zo kwamen er in de eerste week van juni 2020 ruim 550 meldingen binnen. Hoe anders is dat dit jaar: Op de interactieve kaart waarmee de gemeente Breda de meldingen bijhoudt is te zien dat het dit jaar gaat om 119 meldingen. En niet slechts in één week, maar in de gehele zomer.

Het hoogtepunt van de meldingen lag dit jaar opnieuw in juni. Die maand kwamen er zo’n 75 meldingen bij de gemeente Breda binnen. In juli zijn dat er tot nu toe slechts iets meer dan tien.

Aanpak

De gemeente Breda heeft afgelopen jaren fors ingezet op de preventie van overlast door de eikenprocessierupsen. Dit jaar zet de gemeente met name in op het uitzetten van natuurlijke vijanden van de rups. Naast het plaatsen van vogelkasten voor vogels die de rupsen eten, worden ook zakjes met gaasvliegen en lieveheersbeestjes opgehangen op plekken waar de rupsen vaak voor overlast zorgen. De larven van de vliegen en lieveheersbeestjes eten de eitjes en jonge rupsen op.

Wie een nest processierupsen ziet, kan deze melden bij de gemeente Breda. De gemeente zuigt de nesten dan weg.