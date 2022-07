Het vernieuwde Mertersempark is een groene ontmoetingsplek tussen de Heuvel en Princenhage

BREDA - Het vernieuwde Mertersempark is afgelopen weekend feestelijk geopend. Het park heeft een forse opknapbeurt ondergaan en is nu weer een moderne, groene ontmoetingsplek voor de Heuvel en Princenhage.

Buurtbewoners hebben samen met MINT architecten het oude Mertersempark opgeknapt. Dat park ligt tussen de Heuvel en Princenhage in, en is sinds de opknapbeurt weer een moderne, groene ontmoetingsplek voor de buurt.