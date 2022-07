Leerlingen De Parel geven met muurschildering kleur aan ontmoetingsruimte Huis van de Heuvel

BREDA - Leerlingen van basisschool de Parel hebben maandag samen met wethouder Arjen van Drunen een nieuwe muurschildering onthuld. De muurschildering is tot stand gekomen met en door de leerlingen. Het bevindt zich in de ontvangstruimte in het Huis van de Heuvel: de plek waar veel verschillende organisaties samenwerken om de wijk te versterken.



Sinds begin 2022 maken verschillende organisaties gebruik van een werkruimte in het Huis van de Heuvel om de samenwerking tussen de verschillende organisaties in de wijk te versterken en inwoners te ontmoeten. Om al deze organisaties en de wijkbewoners zich nog meer welkom en thuis te laten voelen, heeft een aantal gebruikers de ontvangstruimte meer kleur gegeven. Initiatiefnemers basisschool de Parel en Nieuwe Veste hebben hiervoor de samenwerking gezocht met Tom Onrust van Studio Onrust en Amber van den Brule van Minimam. In de muur zijn verschillende objecten verwerkt die veel voor de leerlingen van De Parel hebben betekend. Zoals een tajine, een ukelele, een Marokkaanse theepot, een gebedskleed en een serie apen van ‘horen, zien en zwijgen’. Het project is onderdeel van het ‘Jeugdplan Heuvel’ .

Wethouder Arjen van Drunen: “In de Heuvel wordt door veel verschillende organisaties hard gewerkt aan kansengelijkheid, leefbaarheid en veiligheid. Doordat ze allemaal werken vanuit één buurtpunt is die samenwerking versterkt wat de bewoners van de Heuvel ten goede komt. Het draait hier echt om ontmoeten en spelen. Dankzij de nauwe samenwerking is deze mooie plek tot stand gekomen waar iedereen en alle culturen welkom zijn. Dat alle culturen welkom zijn, zie je ook mooi terug in de muurschildering.”

Jeugdplan Heuvel

Sinds 2019 wordt er - als extra impuls vanuit de nota aandachtswijken - ingezet op intensievere samenwerking tussen professionele en vrijwillige organisaties in de wijk Heuvel op het gebied van jeugd. Onder coördinatie van de Nieuwe Veste werken partijen als Basisschool de Parel, Surplus, Ontmoetingscentrum de Vlieren, het Eetschap, Petje Af, Stichting het komt Goed, CJG, GGD, Grote Broer-Grote Zus, Prisma, Kober, Sport en Cultuurfonds, Breda Actief, Edux en Bredero gezondheidscentrum samen. Samen hebben ze een gezamenlijke werkruimte in Huis van de Heuvel en is extra ingezet op projecten als Buurthelden, Ontdek je talent, kooklessen voor kinderen/ouders, materialen Stichting Komt Goed en extra activiteiten van Petje Af.