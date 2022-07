Weerbericht Breda: ‘Extreem hete dinsdag voor de boeg’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 18 juli en komende dagen.



Boven het oosten van Europa ligt een hogedrukgebied. Nabij het noordwesten van Portugal ligt een lagedrukgebied. Tussen beide systemen vormt zich geleidelijk een matige zuidoostelijke tot zuidelijke luchtstroming op gang komt. De extreme hitte momenteel in Frankrijk begint dan richting Brabant te stromen.



Maandag 18 juli

Het was zonnig tot nu toe (13:00 uur) en dat blijft de hele dag zo. De temperatuur is aan zijn opmars begonnen. Om 13.00 uur was het op veel plaatsen de tropische 30 graden al bereikt. Vanmiddag komen er nog een paar graadjes bij: 32 tot 33 graden. De wind waait zwak uit het oosten tot zuidoosten met 1 of 2 Beaufort. Vanavond blijft het nog lang warm. In de bebouwde kom wordt het komende nacht niet frisser dan ongeveer 20 graden!



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag 19 juli

Met een hoge minimumtemperatuur als start gaat het kwik snel fors omhoog naar 36 tot 39 graden. Het Nederlandse temperatuurrecord staat nog jong belegen op de plank met 40,7 graden in Gilze-Rijen gemeten op 25 juli 2019. Het is niet ondenkbaar dat dit record later deze zomer sneuvelt. In het steeds extremer wordende klimaat acht ik niets meer uitgesloten. Dus dinsdag opnieuw zonnig, mat later wel hoog gelegen dunnen wolkensluiers. Verder staat er een matige zuidoostenwind van 3 tot 4 Beaufort.



Woensdag 20 juli

De nacht naar woensdag wordt onaangenaam om te slapen met minimumtemperaturen rond 22 tot 23 graden. Overdag komen er niet zo veel graden meer bij. Het Portugese lagedrukgebied duwt een koufront met iets vochtiger en mindere warme zeelucht onze kant op. Temperaturen dan rond 25 tot 29 graden van west naar oost gezien in de provincie gezien. Er hangt een wisselende bewolking met plaatselijk een regen- of onweersbui. Op andere plaatsen blijft het droog. De wind waait gemiddeld zwak uit het zuidwesten.



Donderdag 21 juli

De donderdagochtend start met wolkenvelden. Gaandeweg de dag komen er steeds bredere opklaringen met zon. De wind waait matig uit het noordwesten met gemiddeld 3 Beaufort. Met 23 tot 24 wordt het niet echt koud.



Zo was het weer zondag 17 juli 2022

Maximumtemperatuur: 27,1 graden

Minimumtemperatuur: 11,3 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 18 juli 2022 om 13:00 uur