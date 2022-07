Nog exact één maand tot de Vuelta door Breda raast

BREDA - De Vuelta-Etappe Breda-Breda komt steeds dichterbij. Over exact één maand starten de wielrenners vanuit het Kasteel van Breda aan de Etappe die ze dwars door West-Brabant brengt. De finish ligt die dag voor het Chassé Theater.

De renners van de Vuelta starten de Etappe Breda-Breda bij het Kasteel van Breda. Over het Kasteelplein rijden ze naar de Grote Kerk, waar ze weer van de fiets afstappen. Met de fiets aan de hand lopen de renners vervolgens door de Grote Kerk heen. De officiële start is op de Ulvenhoutselaan.

Route

Na Breda rijden de renners naar Alphen-Chaam en Baarle-Nassau. Vervolgens doorkruist de Vuelta Dongen, Oosterhout, Zevenbergen, Steenbergen, Beren op Zoom en Hoogerheide. Daarna komen de renners via Roosendaal, Rucphen en Sint-Willebrord weer terug naar Breda. De renners komen de stad via de Ettensebaan weer binnen. De finish ligt op de Claudiusprinsenlaan.

Op de website van Gemeente Breda vinden Bredanaars alle de informatie die voor bewoners relevant kan zijn. Op de posities rondom het parcours is de organisatie nog opzoek naar vrijwilligers. Wil jij helpen in het hart van de organisatie en letterlijk aan het parcours staan? Meld je dan aan.



Activiteitenprogramma

In de 100 dagen voor de Vuelta naar Breda komt kunnen Bredanaars genieten van een uitgebreid activiteitenprogramma rondom de Ronde van Spanje. Een onderdeel daarvan is onder andere de expositie Koerstrui in de Kerk en de tentoonstelling Prado in Breda in het Valkenberg. Verder zijn er onder andere wielerpreken in de kerk en is er op 13 augustus een officiële toertocht van la Vuelta.